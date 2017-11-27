Merkezefendi Belediyesi 4 bin öğrenciyi tarihle buluşturacak

Merkezefendi Belediyesi, eğitime destek kapsamında, ilçede okuyan lise öğrencilerini, yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahip olan Laodikya Antik Kenti ile buluşturuyor. İlçede okuyan 10’uncu sınıf öğrencileri M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulduğu bilinen Laodikya Antik Kenti’ni gezerek, kentin tarihini öğreniyor. Önemli arkeolojik kalıntılara sahip olan Laodikya Antik Kenti’ne gelen öğrenciler, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’ten bilgiler alıyor. Proje kapsamında 4 bin öğrencinin antik kente götürülerek, Laodikya’yı tanıması ve yapılan arkeolojik kazılar hakkında bilgi edinmesi hedefleniyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, öğrencilerle birlikte Laodikya Antik Kenti gezisine katıldı. İlk ders Laodikya’da projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Subaşıoğlu, “Bir medeniyet merkezi olan Laodikya Antik Kenti kazılarıyla ilgili geçtiğimiz dönemde Denizli Valiliği, Merkezefendi Belediyesi ve Laodikya Kazı Başkanlığı ile üçlü bir protokol imzaladık. Buradaki stadyum caddesi ortaya çıkarılıyor. Projemiz devam ediyor. Ama tabi bu işin kazı tarafı arkeoloji tarafıdır. Bir de işin kültür tarafı var. Merkezefendi Belediyesi olarak ‘İlk ders Laodikya’da’ diyerek yeni bir proje başlattık. İlçemiz sınırları içerisinde 10. sınıfta okumakta olan yaklaşık 4 bin öğrencimizi Laodikya’ya getirerek kazı başkanlığımızın başında bulunan Prof. Dr. Celal Şimşek’in anlatımıyla Merkezefendili çocuklarımıza buradaki medeniyeti aktarıyoruz. Arkeoloji dersini, tarih dersini Laodikya’da, bizzat işin içerisinde anlatıyoruz. Bu tip projeler daha çok Avrupa’da yapılıyor. Ama Türkiye’nin kültürel mirasını bizzat yerinde görmesi anlamında, bu kültürel mirası gelecek nesillere taşıması anlamında böyle projelere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede de Merkezefendi Belediyesi olarak projemiz kapsamında burada 10. sınıf öğrencilerimizle startını veriyoruz” dedi.