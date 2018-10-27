Merkezefendi Belediyesi asker adaylarını uğurladı

kısa dönem asker adayları için Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde tören düzenledi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde askere gidecek olanlar için düzenlenen ‘Vatan İçin Gidin Sağ Salim Dönün' uğurlama programının 3. gerçekleşti. Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, asker adayları ve aileleri katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak her dönem yapmış olduğumuz güzel bir uğurlama, güzel bir birliktelik ve güzel bir istişare. Sizlerden önce de birçok kardeşimizi, birçok arkadaşımızı Merkezefendi Belediyesi olarak böyle güzel bir etkinlikle uğurladık. İnşallah sizleri de uğurlayacağız. Sizler de vatana olan borcunuzu en güzel şekilde ödeyeceksiniz. Sonra da yine Merkezefendimize, Denizlimize Allah'ın izniyle sağ salim aileleriniz yanına geri döneceksiniz. Merkezefendimizi, Denizlimizi gittiğimiz yerlerde, ordumuzda temsil ediyor olmak bizler için son derece önemli. Sizler giderken yalnız değilsiniz. Devletiniz sizin arkanızda, belediye olarak bizler sizin arkanızdayız. Onun için bu töreni yapıyoruz. Sizleri uğurlamaktan dolayı Merkezefendi Belediyesi olarak mutlu olduğumuzu sizlere ifade etmek istiyorum. Allah hepinize hayırlı yolculuklar versin. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Vatan için gidin sağ salim dönün” diyerek sonlandırdı.

MKM'de gerçekleştirilen törenin son kısmında Başkan Subaşıoğlu asker adaylarına çantalarını takdim etti, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.