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16 Ağustos 2018 16:56

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 3 transfer daha yaptı

Bu sezon TB2L’de Denizli’yi temsil edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 3 transfer daha yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 3 transfer daha yaptı

16 Ağustos 2018 16:56


Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kadrosuna 3 transfer daha yaptı. Önceki günlerde Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde 5 transferini basına tanıtan kulüp, sezon sonunda sözleşmeleri sona eren üç ismi daha renklerine bağladı. Denizli Basket, Petkim Spor’dan Suat Cem Usal’ı, Artvin Belediyespor’dan Cengiz Aydın Ergen’i ve Samsun Belediyespor’dan Deniz Can Çevik’i kadrosuna kattı. Yeni transferlerden Suat Cem Usal gard, Cengiz Aydın Ergen pivot, Deniz Can Çevik ise forvet mevkiinde oynuyor.


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Genel Menajeri Çağlar Turan, iyi bir takım oluşturarak Denizli’yi TB2L’de en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Turan, “Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak bu yıl iyi bir kadro kuruyoruz. Bu kadromuzla da sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Daha önce Gökhan Yazıcıoğlu, Azizcan Özdemir, Kemal Can Aktuna, Kerem Barım ve Oğuzhan Derici’yi kadromuza katmıştık. Şimdi de Suat Cem Usal, Cengiz Aydın Ergen ve Deniz Can Çevik’i renklerimize bağladık. Hayırlı olsun” dedi.




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