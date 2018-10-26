Merkezefendi Belediyesi ev sahipliğinde resim sergisi açıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi ve Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Merkezefendi Kültür Merkezi(MKM)'nde yağlıboya resim sergisi açıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 30 Ağustos'ta açılışı gerçekleştirilen Kültür Merkezi(MKM), kültüre ve sanata ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde yağlıboya resim sergisi açıldı. Açılışa Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Kılınç, Merkezefendi Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, Ak Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, Memur-Sen Denizli İl Başkanı Kazım Tefçi, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

“Şimdiden kurslarımızı başlattık”

Sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Muhammet Subaşıoğlu, “Biz Merkezefendi Kültür Merkezi olarak, Halk Eğitim Merkezimizin kursiyerlerinin yapmış olduğu resim sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün burada ev sahipliği yapmak istememizin nedeni bundan sonra MKM'miz, Merkezefendi Halk Eğitim Merkezimizin de çok önemli bir sergi alanı olacak. Burada şimdiden kurslarımızı başlattık. Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve Kaymakamlığımıza bu güzel iş birliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.