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29 Mayıs 2018 16:06

Merkezefendi Belediyesi iftar sofrasını İlbade Mahallesi’nde kurdu

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin İlbade Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrasında vatandaşlar oruç açarak dua etti.

Merkezefendi Belediyesi iftar sofrasını İlbade Mahallesi’nde kurdu

29 Mayıs 2018 16:06

Gerçekleştirilen programa Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’da katıldı.


Merkezefendi Belediyesi’nin iftar sofrası bu kez İlbade Mahallesi’nde kuruldu. Kapalı pazaryerindeki iftar yemeğine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu davetliler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Subaşıoğlu, iftara katılan Merkezefendililerle tek tek selamlaşarak hayırlı Ramazanlar diledi.


Açılan oruçların ardından bir konuşma yapan Başkan Subaşıoğlu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Her akşam bir mahallemizde, vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarımızı, oruçlarımızı birlikte açtığımız güzel toplantılarımızdan bir tanesini de siz mahalle sakinlerimizin katılımıyla İlbade Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz hep daim olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Rabbim hepimizi ilk önce, Ramazan ayının içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne, daha sonra da inşallah birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaştırsın” diye konuştu.




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