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06 Eylül 2018 15:27

Merkezefendi Belediyesi Kış Spor Okulları kayıtları başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi Kış Spor Okullarına kayıtlar başladı.

Merkezefendi Belediyesi Kış Spor Okulları kayıtları başladı

06 Eylül 2018 15:27

Merkezefendili gençler kurslardan ücretsiz yararlanabilecekler.


Sporun ve sporcunun dostu olan Merkezefendi Belediyesi, yaz spor okullarının sona ermesiyle kış spor okulları için kayıt almaya başladı. Merkezefendi Belediyesi yaz spor okulları kapsamında 1300 öğrenciye kurs vermişti. Merkezefendili gençlere ücretsiz spor yapma imkânının sağlandığı Kış Spor Okullarında basketbol, futbol, tenis, badminton ve satranç gibi dallarda eğitim verilecek.


Kış Spor Okulları başvuruları Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezinden 17 Eylül’e kadar yapılabilecek.




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