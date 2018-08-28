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28 Ağustos 2018 16:01

Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı 1 Eylül de açılıyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı vizyon projelerden biri daha olan ‘Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı’nda açılış için geri sayım başladı.

Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı 1 Eylül de açılıyor

28 Ağustos 2018 16:01


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun yılbaşında, ‘2018 yılı Merkezefendi Belediyesi’nin vizyon projelerinin açılış yılı olacak’ taahhüdünde ki bir proje daha hizmete sunulacak. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi’nin önemli vizyon projelerinden olan Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı için geri sayım başladı, Yenişehir Yürüyüş Yolu’na konumlandırılan ve kısaca MKM adı verilen Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı, 1 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de kapılarını açıyor.


MKM’nin açılışı on binlerce Denizliliyi misafir edecek. Açılışta Denizlililer Ferhat Göçer konseriyle coşacak. Başkan Subaşıoğlu merkezinde açılışı ile ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:


“Gece gündüz yağmur çamur demeden 7 gün 24 saat çalışarak yaklaşık bir buçuk yıl gibi kısa bir zamanda ilçemize kazandırdığımız, 15 bin m2 kapalı alana sahip, yer altında 250 araçlık 3 kat otoparkı bulunan, içerisinde 5 ayrı salonu barındıran (Servergazi Salon, Alyans Nikâh Salonu, Petek Salon, Lale-Sümbül Salonları) ve 3 büyük fuaye ve sergi alanı ile kültüre, sanata, sosyal etkinliklere ve mutluluğa atılan ilk adımlara ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 35 Milyon TL’lik yatırım bedeli ile bir kuruş borçlanmadan açılışa hazır hale getirdiğimiz Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı (MKM) için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2014’te belediyemizi kurarken ’Merkezefendi Daha da Güzel Olacak’ diyerek hep birlikte yola çıkmıştık. Ne yaptıysak siz Merkezefendili hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle yaptık, birlikte başardık. Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayımız çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize ve ilçemize hayırlı olsun. Bu şaheser kültürün ve sanatın merkezi olacak.”




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