Merkezefendi Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi

Belirlenen alanlarda, vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kesim yerleri oluşturuldu.

Merkezefendi Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklarını tamamladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar için kurban kesim yerleri hazırladı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda kurban kesebilmeleri için belirlenen alanlara kesim için gerekli olan malzemeler yerleştirildi.

Buna göre ilçe sınırları içinde bulunan Barbaros, Sevindik, Karaman, Servergazi, Bahçelievler, Yenimahalle, Yenişehir(Şengün Camii Yanı), Toki Evleri (Alperen Ersoy Kapalı Pazaryeri) pazaryerleri, kurban kesim yerleri olarak düzenlendi. Kesim alanları Merkezefendililerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, oluşturulan kesim yerlerinde incelemelerde bulundu.

“Kurban kesim yerleri sayısını 8’e çıkardık”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, belediye olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “Şu an Bahçelievler Mahallesi’ndeki pazar yerimizdeyiz. Merkezefendi Belediyesi olarak bu Kurban Bayramı’nda geçtiğimiz yıla göre sayıyı artırarak 8’e çıkardık. Bunlar ağırlıklı olarak kapalı pazar yerleri. Kurban kesim yerleri ile ilgili tüm tedbirler belediyemizdeki arkadaşlarımız tarafından alındı. Bizim için en önemli konu vatandaşlarımızın hem kurban kesim alanlarına en kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilmeleri hem de geldikleri yerde tüm hijyenik şartları bulabilmeleri. Şu an içerisinde bulunduğumuz Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri içerisindeki kurban kesim alanı olarak düzenlediğimiz bu alan içerisinde de tuzumuza, et torbalarına, çöp torbalarına, kompresöre, çöp konteynırlarına, piknik masalarına kadar bütün ayrıntılar düşünüldü. Aynı zamanda kurban kesecek olan vatandaşlarımıza çay ikramına kadar bütün detaylar Merkezefendi Belediyesi ekiplerince hazır hale getirildi. Ben Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını diliyorum” dedi.