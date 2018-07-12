Merkezefendi Belediyesi minik tenisçileri yetiştiriyor

Merkezefendi Belediyesi geleceğin sporcularına yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 06-13 yaş grubunda 430 minik, 220 yetişkin toplamda 650 sporcu Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı tenis kortlarında eğitim görüyor. Minik ve yetişkin tenis severler eğitimlerini, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde, Servergazi Tenis Kortu’nda ve Servergazi İmam Hatip Ortaokulu’ndaki tenis sahasında sürdürüyor. 7 tenis antrenörü tarafından verilen eğitimler haftanın her günü gerçekleştiriliyor. Minik tenisçiler hem eğleniyor hem de tenis öğreniyor.

Tenis eğitimlerinin sürdürüldüğü Servergazi Tenis Kortu’na ziyarette bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek ve imkân sağlıyoruz. İlçemizde bisikletten basketbola, futboldan tenise kadar birçok spor dalında faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Küçük yaştaki çocuklarımıza sporu sevdirmek, onları sporun bir parçası haline getirmek bizler için oldukça önemli bir konu. Merkezefendi İlçesi’ni spor ve sağlık ilçesi haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Subaşıoğlu tenis eğitimi alan öğrencileri izledikten sonra onlar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.