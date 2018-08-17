Merkezefendi Belediyesi miniklere çanta hediye edecek

sınıf öğrencilere okul çantası hediye edilecek. Çantalar okulun ilk günü öğrencilerin sırasında hazır halde olacak.

Eğitime desteklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ‘Okula Merhaba’ projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dersinde Merkezefendi sınırları içerisinde 1.sınıfa başlayan öğrencilere okul çantası hediye edecek. Öğrencilerin sıralarında hazır halde bulunacak olan çantalarda kalemlik, kurşun kalem gibi araç ve gereçler olacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, eğitimin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu belirterek, “Kurulduğumuz yıldan bu yana eğitime desteklerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Merkezefendi sınırları içerisinde okula başlayan 1.sınıf öğrencilere çantalarını takdim edeceğiz. Şimdiden bütün öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum”dedi.