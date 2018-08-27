Merkezefendi Belediyesi öğrenim yardımına bu yılda devam edecek

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime sağladığı katkılar artarak devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediye Meclisi tarafından alınan karar neticesinde Merkezefendi ilçesinde ikamet eden, ortaokul ve lise öğrencilerine, aylık 100 TL öğrenim yardımı yapılacak. 3 bin öğrencinin faydalanabileceği öğrenim yardımları Ekim ile Mayıs ayları arasındaki 8 aylık süreçte yapılacak. Başvurular ise 1-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Merkezefendi Belediyesi resmi internet sitesi www.merkezefendibel.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, gerçekleştirilecek yardımlarla ilgili “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimi her zaman bizim önceliğimizdir. Bu çerçevede bizde onların eğitimine katkı sağlamak istiyoruz. Belediye meclisimizde aldığımız karar neticesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin öğrencimize aylık 100 TL öğrenim yardımı yapacağız. Öğrenim yardımı alacak öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.