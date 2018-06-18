Merkezefendi Belediyesi vatandaş için tapu veznesi kurdu

Bölge Müdürlüğü’nde veznesi hizmete başladı.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara bir kolaylık daha sağladı. Merkezefendililer özellikle tapu müdürlüğündeki emlak beyan ve diğer ödeme işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek. Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü’nde Merkezefendi Belediyesi’nin veznesi hizmet vermeye başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vezneyi ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak geçtiğimiz günlerde hizmetine başladığımız Tapu Müdürlüğü içerisindeki veznemiz hayırlı olsun. İnşallah vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bu veznemiz bundan sonra daima tapu müdürlüğünün içerisinde Merkezefendililere hizmet ediyor olacak. Tabii bu veznemiz, bu iletişim noktamızda Merkezefendi Belediyesi’nde yapılabilen birçok iş ve işlem yapılabiliyor. Burada emlak vergisi yatırabiliyorsunuz. Belediyemiz ile ilgili diğer tahsilat ve ödeme işlemleri burada yapılabiliyor. Tapu işlemleri için gerekli olan emlak beyan değerini buradan alabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık vatandaşlarımızın tapuda işlemleri olduğu zaman ya da tapuya geldiklerinde belediye ile ilgili diğer işlemleri olduğu zaman buradan kolaylıkla halledebiliyorlar. Merkezefendi Belediyesi’nin bu çok önemli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran hizmeti ilçemize hayırlı olsun diyorum” dedi.