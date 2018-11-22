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Merkezefendi Belediyesi vezneleri hafta sonu çalışacak

Denizli Merkezefendi Belediyesi ‘Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’ ödemeleri için veznelerin 24-25 Kasım günleri saat 09.

Denizli Merkezefendi Belediyesi ‘Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi' ödemeleri için veznelerin 24-25 Kasım günleri saat 09.00 ile 16.30 arası açık olacağını duyurdu.


Konu ile ilgili Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde son tarihin yaklaştığı hatırlatıldı. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi ödemelerin yapılacağı son günün 30 Kasım 2018 olduğunu bildirdi. Belediye tarafından vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla veznelerini 24-25 Kasım günleri saat 09.00 ile 16.30 arasında açık olacağı aktarıldı.

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