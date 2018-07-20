Merkezefendi Belediyesi’nden 1200 Evler Mahallesine büyük yatırım

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin 50 mahallesinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların yapıldığı mahallelerden biri de 1200 Evler Mahallesi oldu. Bölgeye öğrencilerin hem de mahalle sakinlerinin kullanımı için Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi ve Ali Baysal Ortaokulu bahçesine halı saha kazandırılırken mahalle içerisinde oyun parkları ve dış mekan jimnastik ve spor aletleri yerleştirildi. Mahallenin üst yapısını da ‘Yeni Yollar Yeni Standartlar’ parolası ile yenileyen Merkezefendi Belediyesi, bin metre yeni yol, 10 bin 170 metrekare parke taşı, 7 bin 20 metre bordür taşı, 46 bin 44 metrekare asfalt çalışmasıyla 1200 Evler Mahallesi’ne toplamda 10 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdi. Yine 1 Milyon TL’lik bir yatırımla geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen ve mahallenin çehresini değiştiren 850 metre uzunluğunda ‘Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu’ kazandırıldı.

1200 Evler Mahalle Muhtarı Hüseyin Türkmen, çalışmalardan dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.