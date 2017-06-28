Merkezefendi Belediyesinden 18 okula kütüphane

Merkezefendi Belediyesi, eğitim anlamında bir projeye daha imza attı. Proje kapsamında ilçedeki 18 okulda ‘Zenginleştirilmiş (Z) Kütüphane’ oluşturuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Z kütüphanelerde incelemelerde bulundu. Merkezefendi ilçesinde eğitimin öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Başkan Subaşıoğlu, Z kütüphanelerle eğitime bir destek daha verdiklerini söyledi.

Başkan Subaşıoğlu, "Eğitim bizim için çok önemli. Bilindiği üzere Merkezefendi ilçesi eğitim ve öğretimde birçok sınav derecelendirmelerinde hep üst sıralarda oluyor. İlçemizde bu başarıyı sürekli hale getirmemiz lazım. Bunun içinde Merkezefendi Belediyesi olarak önemli adımlar atıyoruz. Gerek sosyal projelerimizle gerekse yapısal projelerimizle eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Hatırlanacağı üzere yaklaşık 2 ay önce Sümer-Sevindik Anaokulumuzun açılışını yaptık. Öncesinde de Yenimahalle Anaokulu’nu ilçemize kazandırmış, açılışını da yapmıştık. Sosyal projelerimiz içinde öğrencilerimiz için kurduğumuz portatif havuzlarımızdan, İstanbul gezimize kadar birçok projemizle eğitime destek veriyoruz. Şimdi de kütüphaneler hususunda bir çalışmamızda sona geldik. İlçemizdeki 18 okulumuza Z kütüphane kazandırdık. Bu kütüphanelerimizde, okulumuzun öğrencileri istedikleri bilgiye anında sahip olacak, vakitlerini kitap okuyarak araştırma yaparak geçirebilecek. Z kütüphaneler, öğrencilerimizin ufkunu genişletecek. Bizim eğitime verdiğimiz destek anlamında çok üzerine durduğumuz bir çalışmamızı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Proje kapsamında Adalet İlkokulu, Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydem Fen Lisesi, Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bereketler İmam Hatip Ortaokulu, Cedide Abalıoğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ekrem Başer İlkokulu, Fatih İlkokulu, Gültepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Hilmi Özcan, Anadolu Lisesi, İMKB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İş Adamları, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kulaklı Ortaokulu, Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi, Mükerrem Mehmet Eke İlkokulu, Nalan Kaynak Anadolu Lisesi, Şemikler Ortaokulu, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu’na Z Kütüphane kazandırıldı. 18 okula kazandırılan Z kütüphanelerin 800 bin TL maliyeti bulunuyor.