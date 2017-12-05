Merkezefendi Belediyesi’nden 200 hastaya yatak

Merkezefendi Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Denizli’deki ihtiyaç sahipleri için tasarlanan 200 adet tam donanımlı 3 motorlu ve ortopedik hasta yatağı ve karyolasının ihtiyaç sahiplerine teslimi için tören düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Sağlık Müdürü Doktor Berna Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan katıldığı törenle ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve karyolası teslim edildi. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, “Yaklaşık 3-4 yıldır kendi imkânlarımızla yatak vermeye çalışıyorduk. Bunları da imkânlarımız doğrultusunda öncelikle hastanelerden elimizde kalan yataklardan yardımcı olmaya çalıştık. İlerleyen süreçte bakanlığımız bize ödenek tahsis etti. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz biraz yatak aldı. Ama ilk kez 2015 yılında 100 yatakla Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu bize öyle bir destek verdi ki, baktık bu iş çok iyi, vatandaşımızın memnuniyeti çok yüksek. 2016 yılında da 100 yatak teslim edildi. Bu sene de 200 yatakla bize destek oluyor. Bugüne kadar elimize 182 talep oluşmuştu. 182 yatağı bu 200 yatağın içinden hemen bu hafta içinde dağıtacağız. Yatağa bağlı bir şekilde hayatını devam ettiren hastalarımızda yatak yarası oluşuyor” dedi.

Subaşıoğlu: “Bu hizmetimizi devam ettirmek istiyoruz”

Verilen bu hizmeti her yıl devam ettirmek istediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilk yıl 100 yatak alıp İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüze teslim etmiştik. Geçen yıl yine 100 yatak teslimi yaptık. Bu yıl da sayın valimizin göreve başlamasıyla birlikte hemen Ağustos ayında yapmış olduğumuz protokolle 200 yatağı da bugün itibari ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmiş bulunuyoruz. Bu yatakların daha öncekilere göre bir farkı var. Bunlar 3 motorlu, konforu daha yüksek. İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz bu yataklardan sadece ilçemiz değil, Denizlimizin tüm ilçelerinden müracaat eden tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek. İnşallah Merkezefendi Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde de ihtiyaçlar çerçevesinde proje ortağımız İl Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber bu hizmeti devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın güzel duası hepimizin üzerine olsun. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karahan: “Türkiye’ye örnek olacak şekilde devam ediyor”

Yapılan bu hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Denizli Valisi Hasan Karahan da, “Yatana mı zor bakana mı zor derseniz, her ikisine de zor. Ama ne yapalım, bu kader yaşanacaksa yaşanacaktır. Biz bu şartlarda hayatını devam ettirmek zorunda olan vatandaşlarımızın en iyi şekilde o süreci tamamlamaları konusunda elimizden gelen desteği yapıyoruz. Hükümetimizin bu konuda ciddi gayretleri ve hizmetleri var. Evde bakım hizmetleri, bunlardan en önemlisi, belediyelerimiz gerçekten Denizli’de sağlık konusunda çok dikkatliler, çok hassaslar ve çok cömertler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu gördüğünüz hizmetler Türkiye’ye örnek olacak şekilde ve kalitede devam ediyor. Yataklarımız İl Sağlık Müdürlüğü eliyle sadece Merkezefendi’deki değil bütün Denizli’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.