Merkezefendi Belediyesi’nden “Anneler Günü” projesi

Merkezefendi Belediyesi önüne kurulan stantta Merkezefendililer, annelerine olan sevgisini kaleme alacak ardından ‘İyi Ki Benim Annemsin’ yazılı platform önünde fotoğraf çektirecek. Proje kapsamında sonrasında ise belediye tarafından anında çerçevelenecek fotoğraflar bir anı olarak annelere hediye edilecek. Sosyal ve kültürel projeleriyle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi yine farklı bir projeye imza atıyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi, 13 Mayıs Pazar Günü’ne denk gelen Anneler Günü vesilesiyle farklı bir etkinlik hazırladı. Belediye önünde kurulan stantta Merkezefendililer, annesine olan sevgisini önce kaleme alacak, sonra da ‘İyi Ki Benim Annemsin’ yazılı platform önünde hatıra fotoğrafı çekilerek belediye görevlilerine çerçeveletecek. Fotoğraf çektiren Merkezefendililer Pazar günü, fotoğraflarını annelerine ‘Anneler Günü’ hediyesi olarak takdim edecek. Saat 15.00’de başlayacak etkinlik 17.00’ye kadar sürecek.