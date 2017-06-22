Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:14

Merkezefendi Belediyesi’nden bayram denetimi

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların, özellikle bayram alışverişlerini hijyenik ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri adına ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Merkezefendi Belediyesi’nden bayram denetimi

22 Haziran 2017 13:14


Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri unlu mamul üretimi yapan imalathanelere yönelik denetimlerini artırdı. Bayram ikramlarının başında gelen tatlı, kadayıf, pasta gibi unlu mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için kapsamlı bir denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine, gramaja, yetki ve eğitim belgelerine varana kadar birçok denetim gerçekleştiriyor. Kontrollerde kurallara aykırı tutum içindeki işletmeler hakkında yasal yaptırımlar uygulanıyor.


Vatandaşların aldığı ürünlerin daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretilmesi için gıda denetimindeki hassasiyeti üst seviyede tuttuklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla güzel bir bayram geçirmesi için zabıta ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bayramda en çok tüketilen ürünlerin başında gelen tatlı, kadayıf ve pasta gibi ürünlerin ilçe genelindeki imalathaneleri üzerinde denetimlerimiz yoğunlaştırıldı. Eksik gördüğümüz yerlerde uyarılarımızı yaptık. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Şimdiden tüm İslam Alemi’nin ve hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!