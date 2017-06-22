Merkezefendi Belediyesi’nden bayram denetimi

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri unlu mamul üretimi yapan imalathanelere yönelik denetimlerini artırdı. Bayram ikramlarının başında gelen tatlı, kadayıf, pasta gibi unlu mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için kapsamlı bir denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine, gramaja, yetki ve eğitim belgelerine varana kadar birçok denetim gerçekleştiriyor. Kontrollerde kurallara aykırı tutum içindeki işletmeler hakkında yasal yaptırımlar uygulanıyor.

Vatandaşların aldığı ürünlerin daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretilmesi için gıda denetimindeki hassasiyeti üst seviyede tuttuklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla güzel bir bayram geçirmesi için zabıta ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bayramda en çok tüketilen ürünlerin başında gelen tatlı, kadayıf ve pasta gibi ürünlerin ilçe genelindeki imalathaneleri üzerinde denetimlerimiz yoğunlaştırıldı. Eksik gördüğümüz yerlerde uyarılarımızı yaptık. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Şimdiden tüm İslam Alemi’nin ve hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.