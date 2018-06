Merkezefendi Belediyesi’nden ‘Dünya Çevre Günü’ etkinliği

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte, kullanılmayan cep telefonu, tablet bilgisayar gibi elektronik cihazları geri dönüşüm kutusuna attı.

Etkinliğe Başkan Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şamil Temiz, Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç ve Ayhan Mazıoğlu ile Namık Kemal Ortaokulu, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu, Rukiye Urhan Anaokulu, Şehit Er Burak Erdem İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Çevreyi korumanın ve geri dönüşümün öneminin vurgulandığı etkinlikte öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları projeleri sergiledi. Başkan Subaşıoğlu öğrencilerle birlikte, kullanılmayan elektronik cihazları geri dönüşüm kutusuna attı.

“Her sene yaklaşık 2,5 Milyon TL sadece çöp poşeti dağıtımı için kaynak ayırıyoruz”

Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Subaşıoğlu, “Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde sizleri ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun diyorum. Bizler aslında şu an üzerinde yaşadığımız dünyayı atalarımızdan ve dedelerimizden miras almanın ötesinde, bizden sonra gelecek olan çocuklarımıza ve torunlarımıza emanet etmek üzere bu dünyanın bir anlamda bekçisiyiz. Bize teslim edilen bu dünyayı kirletmeden, hor kullanmadan, çevremizi sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere devretme durumunda sorumlu olan insanlarız. Merkezefendi Belediyesi olarak geri dönüşüm noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. İlçemiz sınırlarında yaklaşık 140 bin hanemiz var. Bu 140 bin hanemize her ay siyah ve mavi poşetleri ulaştırarak geri dönüşebilecek atıklarımızı daha bizzat yerinde yani evden yola çıkmadan, çöpe atılmadan ayrıştırmak adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Merkezefendi Belediyesi olarak her sene yaklaşık 2,5 Milyon TL sadece çöp poşeti dağıtımı için kaynak ayırıyoruz” dedi.

“Hepimiz büyük bir gayret içerisinde olmak durumundayız”

Başkan Subaşıoğlu, bütün dünyayı kasıp kavuran enerji ihtiyacının çok yukarıya taşınması dolayısıyla artık yenilenebilir enerjiye dönme konusunda çok büyük bir talep ve ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Başkan Subaşıoğlu, “Çok şükür ülkemiz de rüzgargüllerimizden, güneş panellerimizden çok önemli miktarda elektrik enerjisi üretilebiliyor. Dünya Çevre Günü dolayısıyla geçtiğimiz dönem, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından tüm Türkiye’de büyük bir farkındalıkla başlatılan önümüzdeki dönemin de en önemli konusu olan ‘Sıfır Atık’ noktasında da hepimiz büyük bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Sıfır atık ne demek, şuan ne kullanıyorsak o kullandığımız şeylerden dışarıya atılan her şeyin mutlaka geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Subaşıoğlu, okul müdürlerine hediye takdiminde bulundu.