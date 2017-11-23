Merkezefendi Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı

Merkezefendi Belediyesi’ne yapılacak emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve yapılandırma borcu taksiti ödemelerinin son tarihinin 30 Kasım 2017 olduğu bildirildi. Ödemeler konusunda Merkezefendi Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Taksitlerle ilgili vatandaşlara uyarı yapılan açıklamada, yapılacak olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve yapılandırma borcu taksiti ödemelerinin son tarihinin 30 Kasım 2017 olduğu, 25-26 Kasım tarihlerinde de belediye veznelerinin de açık olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ödemelerin Merkezefendi Belediyesi veznelerine yapılabileceği gibi resmi internet sayfasından da yapılabildiği bildirildi. Ödemeler için belediye veznelerinden kredi kartıyla yapılacak olan ödemelerde taksitlendirme imkanı da sunulacağı kaydedildi.