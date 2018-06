Merkezefendi Belediyesi’nden Selçukbey’e 4 milyonluk yatırım

Merkezefendi Belediyesi, Selçukbey Mahallesi’nde asfaltlama çalışmasına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Selçukbey Mahallesi’nin de diğer mahallelerde olduğu gibi çehresi değişiyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından Selçukbey Mahallesi’nde 55 bin metrekarelik alanda 10 bin ton asfalt serildi. Çalışmalar kapsamında mahalleye 3 bin metrekare parke döşemesi ve 4 bin metre bordür taşı döşemesi gerçekleştirilerek 4 milyon liralık bir yatırım yapıldığı açıklandı.

“Hemşerilerimizin memnuniyeti her şeyin üstünde”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendililerin memnuniyetinin her şeyin üstünde olduğunu ifade etti. Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizdeki 50 mahallemizde aralıksız çalışma yapıyoruz. Her mahallemizde mutlaka bir yatırımımız yer alıyor. Hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla ilçemizi daha da güzel hale getiriyoruz. Biliyoruz ki, hemşerilerimizin memnuniyeti her şeyin üstünde. Şimdiler de Selçukbey Mahallemizde de Fen İşleri Müdürlüğümüzce asfalt çalışmalarımız var. Merkezefendi’de ‘Yeni yollar, yeni standartlar’ diyoruz. Bu mahallemizde diğer mahallelerimiz gibi daha da güzel oluyor. 4 milyon liralık bir yatırım yaptık. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.