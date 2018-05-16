Merkezefendi Belediyesi’nden, Şemikler’e 7 milyon TL’lik yatırım

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şemikler Mahallesi’nde sürdürülen yol çalışmalarında sona gelindi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çalışmaların olduğu bölgede incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgiler aldı. Şemikler Mahallesi’ne 7 Milyon TL’lik yatırımın olduğunu belirten Başkan Subaşıoğlu, “Şemikler Mahallemizin üst yapısı ile ilgili çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürdürmekteydik. İnşallah bu hafta sonu itibariyle de Şemikler Mahallemizin üst yapısını, asfaltıyla, çizgisiyle, bordür taşlarıyla, kaldırımlarıyla tamamlamış olacağız. Yaklaşık 7 Milyon TL’lik yatırımla Şemikler Mahallemizin bu bölgesindeki üst yapı çalışmalarını da nihayetlendirmiş olacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri üst yapı çalışmaları, yol çalışmaları, yeni yol açma çalışmaları, kaldırım, bordür taşı ve asfalt çalışmaları anlamında doludizgin yolumuza devam ediyoruz. Neredeyse 50 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak yol yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 2018 yılında da yeni yollar, yeni kaldırımlar, yeni bordürler, yeni yol çizgileri yapmaya devam edeceğiz. Şemikler Mahallemize üst yapı çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.