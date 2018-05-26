Merkezefendi Belediyesinden Zafer Mahallesi’nde yol çalışmaları

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki 50 mahallede başlatmış olduğu yol çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Zafer Mahallesi’nde başlatılan ve devam eden yol çalışmalarında sona gelindi. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarda 8 bin metre bordür taşı, 6 bin metrekare parke taşı döşendi. 100 bin metrekarede asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, toplam 18 bin ton asfalt kullandı. Çalışmaların toplam maliyetinin yaklaşık 4 Milyon TL olduğu kaydedildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu çalışmaların sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunup, görevlilerden bilgi aldı.

Merkezefendi Belediyesi olarak 50 mahallede üst yapı çalışmaları ilk geldikleri günden beri durmadan devam ettirdiklerine değinen Başkan Subaşıoğlu, "Bugün de Zafer Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 1 ay önce başlattığımız üst yapı çalışmaları vesilesiyle yaklaşık 4 milyon TL’lik bir yatırımı tamamlamış olduk. Zafer Mahallemiz hem konutların hem de sanayi işletmelerinin olduğu bölümler. O anlamda üst yapı çalışmalarının sürdürülmesi bizim açımızdan önemliydi. Çok şükür bitirdik. 4 milyon TL’lik yatırımla Zafer Mahallemizin üst yapısını tamamlamış olduk. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.