Merkezefendi Belediyesi’nin obezite projesi ödül aldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan ‘Sağlıklı Nesiller İçin Merkezefendi Obezitenin Farkında’ projesi Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 3. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda ‘Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine çevre il ve ilçe belediye başkanları ve belediye temsilcileri katıldı. 21 Belediye’nin 55 proje ile katıldığı yarışmada Merkezefendi Belediyesi Sosyal Projeleri arasında yer alan ve uygulamasına devam edilen ‘Sağlıklı Nesiller İçin Merkezefendi Obezitenin Farkında’ projesi 3.lük ödülüne layık görüldü. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada “ Geçtiğimiz ay İstanbul’da düzenlenen ‘Sign Of The City Awards’ın ‘En İyi Hizmet Yapıları’ kategorisinde ‘Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı’ ödülüne layık görülmüştük. Bu ay ise Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda ‘Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları’ kategorisinde 3.lük ödülünü aldık. 2015 yılında başlattığımız projemizin yerinde olduğunu görmek Merkezefendimizi mutlu ediyor’ dedi.