Merkezefendi Hükümet Konağı hizmete açıldı

Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine Bakan Zeybekci’nin yanı sıra Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye’nin her yerinde güzel eserler yaptıklarını belirterek "Hizmet edilen bu yerler ne kadar güzel olursa milletin o kadar devletine inancı yüksek olur. Denizli’nin böyle bir ihtiyacı varsa mutlaka yapılacaktır. Aynı şekilde Pamukkale ilçemizde de bu şekilde bir bina planlamamız gerekiyor" dedi.

Toplam inşaat alanı 8 bin 912 metrekare olan ve bünyesinde 155 kişilik 1 adet konferans salonu ve yemekhane bulunan toplam 5 kattan oluşan binada Merkezefendi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü birimleri hizmet verecek.