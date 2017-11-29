Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı’na birincilik ödülü

Ödülü Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, aldı.

İstanbul’da bu yıl 4.cüsü düzenlenen ‘Sign Of The City Awards 2017’ ödül töreni bir otelde gerçekleştirildi. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, diğer belediye başkanları, gayrimenkul şirketleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından vizyon projeler arasında yer alan ve yapımı devam eden Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı, Sign Of The City Awards 2017 jürisi tarafından ödüle layık görüldü. Gecede, Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı için verilen ‘Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı’ ödülünü teslim aldı.