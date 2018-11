Merkezefendi Merkez Kütüphanesi'ne en iyi hizmet yapısı ödülü

Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul'da düzenlenen ‘Sign Of The City Awards' organizasyonunda ‘En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde ‘Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı' dalında ‘Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul ödüllerinin sahiplerini bulduğu ‘Sign Of The City Awards2018'organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirildi. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, gayrimenkul şirketlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı. Geçtiğimiz sene Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı ile ödüle layık görülen Merkezefendi Belediyesi bu sene de Merkez Kütüphane ile ödülün sahibi oldu. Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Merkez Kütüphane, bu sene 5.'si düzenlenen ‘Sign Of The City Awards'da ‘En İyi Hizmet Yapıları' kategorisinde ‘Devam Eden En İyi Sosyo-Kültürel Yapı' dalında ‘Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü'nü almak için sahneye çıkan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na ödülü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum takdim etti. Büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını belirten Başkan Subaşıoğlu, kütüphanenin 2019 yılında açılmasının planlandığını kaydetti.