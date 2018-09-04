Merkezefendi MKM’de ilk nikahı Başkan Subaşıoğlu kıydı

Başkan Subaşıoğlu, “Çiftlerimiz kadar biz de heyecanlıyız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı geçtiğimiz hafta sonu muhteşem bir açılışla hizmete girdi. Kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra nikah törenlerine de ev sahipliği yapacak olan MKM’de ilk nikâh olan Şaban Baygut ve Binnaz Koç çiftinin nikahını Başkan Subaşıoğlu kıydı. Alyans Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen törende hem çiftler hem de Başkan Subaşıoğlu oldukça heyecanlıydı.

Nikah töreninde konuşan Başkan Subaşıoğlu, “Bugün yeni çiftimiz Şaban ve Binnaz kardeşimiz heyecanlılar ama onlar kadar bizde heyecanlıyız. Çünkü biliyorsunuz Cumartesi günü açılışını gerçekleştirdiğimiz MKM’nin ilk nikahı. Bende ilk nikâhı kıymaz üzere burada bulunuyorum. Bu şansınız inşallah hep devam etsin. Bu salonumuzdaki güzellikler sizin ömrünüzde, beraberliğinizde, evliliğinizde hep yaşansın” dedi.