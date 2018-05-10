‘Merkezefendi Okutur’ projesinde ödüller sahiplerini buldu

Okudukları ‘Siyer-i Nebi (Hazret-i Peygamberin Hayatı)’ isimli kitaptan girdikleri test sınavında başarı sağlayan öğrencilere ödülleri verildi. Merkezefendi Belediyesi eğitime olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda ‘Merkezefendi Okutur’ projesi adı altında başlatılan kitap okuma yarışmasında,40 okuldan 6 bin öğrencinin katıldığı ‘Siyer-i Nebi (Hazreti Peygamberimin Hayatı)’ adlı kitaptan sorumlu olduğu sınavda başarı sağlayan öğrencilere ödülleri teslim edildi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Şaban Altınsuyu, Merkezefendi İlçe Müftüsü Gencal Şenyayla, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Bu proje Peygamber Efendimizin hayatını okutmak adına tasarlandı”

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, öğrencileri tebrik ederek başarılının devamını diledi. Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi dediğimiz zaman bundan 4 yıl önce, 2014 yılında yeni kurulan 28 merkez ilçe belediyesinden birisiyiz. 2014 yılından bugüne başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere, hep birlikte Merkezefendi İlçemizi yeni kurulan belediyeler arasında birinci sıraya oturtmak adına büyük bir gayret içerisinde olduk. Bu proje Peygamber Efendimizin hayatını okutmak adına tasarlandı. Diyanet yayınlarının bastırmış olduğu Siyer-i Nebi kitabını Merkezefendi sınırları içerisinde 6 bin çocuğumuza okutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada 120 öğrencimize ödül vereceğiz ama aslında yarışmanın birincisi 6 bin öğrencimizin kendisidir. Bütün katılanlara teşekkür ediyoruz. Yarışmamızda her okuldan ilk 3’e girene hediye çeklerini takdim edeceğiz. Yarışmaya katılan özel bir çocuğumuz var. Görme engelli kardeşimiz Feyza Nur Kaya 1. oldu kendisini tebrik ediyoruz. Yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

‘Siyer-i Nebi (Hazreti Peygamberin Hayatı)’ adlı kitaptan sorumlu olunan sınavda birinci olan öğrencilere 250 TL, ikinci olan öğrencilere 200 TL ve üçüncü olan öğrencilere ise 150 TL hediye çeki takdim edildi.