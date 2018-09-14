Merkezefendi zabıtası ile kantinler güvende

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin en çok vakit geçirdiği yerlerden olan okul kantinlerinde denetimlerini sürdürdü.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile ilçedeki okul kantinlerini ve kafeteryalarını denetledi. Kantinlerin yanı sıra yine okul çevresi ve güzergahlardaki tüm iş yerlerinin denetimleri de gerçekleştirildi. Yapılan denetimde iş yeri çalışanlarının ve mekanın hijyen kurallarına aykırı olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, vergi levhası ve satışa sunulan ürünlerin standartlara uygunlukları incelendi. Ekiplerce yapılan denetlemelerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

"Çocuklarımızın sağlığı önemlidir"

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yapılan denetimler hakkında, “Merkezefendi ilçesi sağlığın ve temizliğin ilçesidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı bizler için her zaman önemlidir. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile Merkezefendi sınırlarındaki okul kantinlerindeki ve kafeteryalarındaki denetimlerini sıklaştırdı. Çocuklarımızın gıda ürünlerini tükettiği işletmeler, Merkezefendi Zabıtasının denetimi altındadır. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin içi rahat olsun” dedi.