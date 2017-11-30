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30 Kasım 2017 12:19

Merkezefendi Zabıtası’ndan ekmek denetimi

Denizli’nin Merkezefendi İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol etti.

Merkezefendi Zabıtası’ndan ekmek denetimi

30 Kasım 2017 12:19


Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yaparak sağlıklı ürünler tüketmesi adına sürekli olarak denetimlerini yapan Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez de fırınları denetledi. Merkezefendi Zabıtası ilçede bulunan fırınlarda ağırlıklı olarak ekmek gramajlarını denetledi. Bununla beraber rutin olarak yapılan işletmelerin ruhsatını, hijyen koşullarını da kontrol etti. Zabıta ekipleri bir yandan işletmeleri kontrol etti, öte yandan da işletmecilere ve çalışanlara kurallar hakkında bilgi vererek ve eksikliklerin giderilmesini konusunda uyarılarda bulundu.




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