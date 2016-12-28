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28 Aralık 2016 18:09

Merkezefendi’de 2016 Yılında 2 Bin Nikah Kıyıldı

Merkezefendi’de 2016 Yılında 2 Bin Nikah Kıyıldı

28 Aralık 2016 18:09

Merkezefendi Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılında 2 bin 180 çiftin nikâhı kıyıldı. Dünya evine giren çiftlere de Merkezefendi Belediyesi, nevresim takımı hediye etti.
Merkezefendi İlçesi 2016 yılında 2 bin 180 çiftin nikah işlemleriniyle dolu yoğun olduğu bir yıl geçirdi. 2016 yılı içinde evlenmek için başvuruda bulunan çiftler Merkezefendi Belediyesi’nin kapısını çaldı. Merkezefendi Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılı içerisinde toplamda 2 bin 180 çiftin nikâhı kıyıldı. 2015 yılında 2 bin 210, 2014 yılında ise bin 784 çift Merkezefendi’de dünya evine girmişti. Yeni çiftlere Merkezefendi Belediyesi tarafından nevresim takımı hediye edildi.



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