Merkezefendi'de 21 bin kişi ‘tarihe yolculuk' yaptı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk' gezilerine toplam 21 bin kişi katıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 45 yaş ve üzeri vatandaşların faydalanabildiği projede 2018 yılının sonbahar etabı sona erdi. ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk' projesi kapsamında 21 bin Merkezefendili vatandaş geziye katıldı. 2018 yılının ilkbahar ve sonbahar turlarında toplam 30 kafile yola çıktı. Tarihe yolculuk gezilerinin tüm turlarında olduğu gibi son turda da Merkezefendilileri, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu uğurladı.

‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk' gezilerinin 2019 yılında da devam edeceğini belirten Başkan Subaşıoğlu “ Merkezefendi Belediyesi olarak 21 bin vatandaşımızı vizyon projelerimizden olan Bursa ve Çanakkale'ye gönderdik. Salı ve Cumartesi olmak üzere haftada iki sefer uğurladığımız vatandaşlarımız Osmanlı Devletinin Başkenti olan Bursa'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yer olan Çanakkale'yi gezme imkânı buldular ‘Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk' gezimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.