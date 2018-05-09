Merkezefendi’de Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu açılışa hazırlanıyor

Merkezefendi Belediye Meclisi, yapımında sona gelinen yürüyüş ve bisiklet yoluna, Batman Kozluk’ta PKK’lı hainlerin düzenlediği terör saldırısında şehit olan Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adının verilmesi kararını almıştı. Merkezefendi Belediyesi’nin yaklaşık 1 milyon TL’lik bir yatırımla 1200 Evler Mahallesi’ne kazandırdığı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu açılışa gün sayıyor. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı yürüyüş yolunda oyun parkı, spor aletleri ve bisiklet yolu bulunuyor. 620 metre uzunluğunda olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolu’nda incelemelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yetkililerden bilgiler aldı.

“Ramazan ayı içerisinde tüm vatandaşlarımızı burada bir iftar programıyla davet ediyorum”

Merkezefendi Belediye BaşkanıMuhammet Subaşıoğlu yürüyüş yolunda yaptığı incelemelerin ardından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“1200 Evler Mahallemize kazandırmış olduğumuz Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adını vermiş olduğumuz hem yürüyüş yolumuz hem bisiklet yolumuz hem de rekreasyon alanımız, artık açılışa hazır hale gelmek üzere. Geriye doğru gün saymaya başladık. İnşallah Haziran ayında Ramazan ayı içerisinde Şenay Aybüke Yalçın kardeşimizin ailesini de burada ağırlayarak, bu yolun resmi açılışını da gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırımla 1200 Evler Mahallemize kazandırmış olduğumuz yeni bisiklet yolumuz ve yeni yürüyüş yolumuz hayırlı olsun diyorum. İnşallah Ramazan ayı içerisinde tüm vatandaşlarımızı burada bir iftar programıyla davet ediyorum. Gününü de ilan edeceğiz. 1200 Evler Mahallemize bu güzel yolumuz hayırlı olsun” dedi.