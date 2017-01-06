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06 Ocak 2017 17:49

Merkezefendi’de ‘biz çöp değiliz’ geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

Merkezefendi’de ‘biz çöp değiliz’ geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

06 Ocak 2017 17:49

Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Biz Çöp Değiliz’ projesi kapsamında ambalaj atıklarının geri dönüşümü için hazırlatılan kutular, ilçenin farklı yerlerine yerleştirildi.
Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ambalaj atıklarının geri dönüşümü için özel olarak hazırlatılan 80 adet geri dönüşüm kutusu ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilmeye başlandı. İlk etapta Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi’ne yerleştirilen kumbaralar hastane çalışanları ve vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Proje ile çocukların ve gençlerin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi ve kalabalığın fazla olduğu yerler ile okullarda geri dönüşüm kutularının dağıtımı sürüyor.
Geri dönüşüm kutuları okullar bazında ilk etapta Arif Yalınkaya ilkokulu, Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu, Sevil Kaynak Ortaokulu, 19 Mayıs Ortaokulu, Erbakır Fen Lisesi, Gültepe İmam Hatip Ortaokulu’na yerleştirildi. İlçedeki diğer okullara da yerleştirilecek olan kutular sayesinde çevre bilincini arttırılması hedefleniyor. Proje ile daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşma hedefiyle hem doğayı korunması hem de atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması bekleniyor.



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