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17 Temmuz 2018 11:49

Merkezefendi’de ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’ başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’ başladı.

Merkezefendi’de ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’ başladı

17 Temmuz 2018 11:49


Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde yaz kurslarına katılan çocuklar için düzenlenen ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’ başladı. 90 camiden 2 bin 500 çocuğun katıldığı şenlikler Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, bayrak yarışı, satranç ve dart branşlarında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda çocuklar hem eğleniyor hem de spor yapma imkânı buluyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu turnuvaların gerçekleştirildiği Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, bir süre karşılaşmaları izledi, öğrencilere başarılar diledi.




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