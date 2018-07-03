Merkezefendi’de halk oyunları kursları başlıyor

Denizli yöresinin oyunlarını içinde barındıran kurs, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda deneyimli eğitmenlerden tarafından verilecek.

Merkezefendi Belediyesi’nin ücretsiz olarak Merkezefendililere sunacağı halk oyunları kursunun kayıtları başladı. Halk oyunları kursu Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezefendililere, Harmandalı, Kerimoğlu, Al Yazmam, Cemilem, Tavas Zeybeği ve Denizli yöresine ait birçok halk oyunlarını öğrenme imkânı sunulacak. Halk oyunları kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0554 979 8676 numaralı hattı arayarak kayıt olabilecekler.