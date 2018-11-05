Merkezefendi'de halk oyunları rüzgarı esti

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 2 Kasım Cuma günü kortej yürüyüşü ile başladı. Denizli Valiliği önünden başlayan yürüyüş şampiyonaya katılan kulüplerin müzikleri eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda sona erdi. ‘Yıldızlar Merkezefendi'de Buluşuyor' adı altında düzenlenen şampiyonada sahne alan kulüpler seyircilere renkli anlar yaşattı. Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, Geleneksel Düzenlemesiz Dal ve Geleneksel Düzenlemeli Dal olmak üzere iki kategoriden oluşan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, federasyon yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

“Türkiye'nin her bölgesinden gelen 27 ekip katıldı”

Açılış konuşmasında söz alan Subaşıoğlu, etkinliğe Türkiye'nin her bölgesinden gelen 27 ekibin katıldığını hatırlatarak, “Bugün içerisinde bulunduğumuz Merkezefendi Kültür Merkezimiz 1 Eylül 2018 tarihinde kapılarını Merkezefendililere ve Denizlililere açmıştı. MKM'nin bugüne kadar görmüş olduğu en güçlü organizasyon bu akşam gerçekleşiyor. Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk oyunları Federasyonu'nun birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda Merkezefendimizin eğitime, sanata ve kültüre vermiş olduğu önemin güzel meyvelerini hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden gelen 27 ekibimize ve bizlerle birlikte bu organizasyona imza attıkları için Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Benim için yarışma değil”

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu ise, “Türkiye'nin bütün bölgelerinden seçilerek buraya gelen kardeşlerimiz bugün kültürlerini sahneye yansıtacaklar. Benim için yarışma değil. Çünkü biz kültürümüzü yarıştırmayız ama spor müsabakası olması nedeniyle burada birinci, ikinci ve üçüncü olması gerekiyor. Etkinliğe gelen çocuklarımız kendi dallarında zaten birinci. Rabbim utandırmasın saygılar sevgiler” şeklinde konuştu.

Geleneksel Düzenlemesiz Dal Yarışması'nda birinci Diyarbakır Halay Gençlik ve Spor kulübü olurken, ikinci Sivas temsilcisi Kazım Karabekir Paşa İlkokulu-Ortaokulu Spor Kulübü oldu. Kilis H.E.M Gönüllüler Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Şampiyon Diyarbakır Halay Gençlik ve Spor Kulübü'nün kupasını Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu takdim etti.

Geleneksel Düzenlemeli Dal Yarışması'nda ise birinci Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü oldu. Seyhan Belediye Spor Kulübü ikinci olurken Van temsilcisi Tuşba H.E.M Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu.