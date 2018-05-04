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04 Mayıs 2018 14:39

Merkezefendi’de Hallaçlar ve Barutçular yenileniyor

Denizli’nin Merkezefendi İlçe Belediyesi tarafından Hallaçlar Mahallesi’nde ve Barutçular Mahallesi’nde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Merkezefendi’de Hallaçlar ve Barutçular yenileniyor

04 Mayıs 2018 14:39


Denizli’nin Merkezefendi İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 50 mahallede başlatmış olduğu yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Hallaçlar ve Barutçular Mahallesi’nde başlatılan yol çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 30 bin metrekare parke taşı, 6 bin 500 metre bordür taşı döşendi.


Çalışmaların yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendimizin 50 mahallesinde üst yapıyla ilgili çalışmalarımızı son sürat devam ettiriyoruz. Hallaçlar Mahallemiz de bu çalışmalarımızdan nasibini en çok alan mahallelerimizden. Burada gördüğümüz gibi neredeyse bütün sokakları parke taşı olarak döşemiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde de Hallaçlar’ın karşı bölgesindeki sokaklara girmiş olacağız. Yaklaşık 1 milyon TL’lik yatırımla Hallaçlar Mahallemizin üst yapıyla ilgili çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız” dedi.



"Kamulaştırmalarımızı tamamlayacağız"


Başkan Subaşıoğlu, “Sadece yol yapımı değil, aynı zamanda uzun yıllar önce geçen imar hatlarında yollar üzerinde kalan evlerle ilgili kamulaştırma çalışmalarını da yapıyoruz. Artık Hallaçlar’ın köy içinden geçip yukarı da Başkarcı ’ya kadar bağlanan yolla ilgili de genişletme çalışmalarımızda da sona gelmek üzereyiz. Kamulaştırmalarımızı inşallah tamamlayacağız. Nihayetinde Hallaçlar Mahallemizin üst yapısı komple yenilenmiş olacak. Hallaçlar Mahallemize, burada yaşayanlarımıza, mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Böyle güzel üst kalitede bir üst yapıyla Hallaçlar Mahallemizi üst yapıyla buluşturduğumuz için mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.




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