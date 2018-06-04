Merkezefendililer boylu boyunca sıralanan iftar sofralarında oruç açtı, dua etti.

Merkezefendi Belediyesi, mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sevindik ve Karaman Mahallelerinde kurulan iftar sofralarında ilçe sakinleri orucunu açarak dua etti. İftar sofralarına Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, AK Parti Merkezefendi Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofraları yarım kilometre uzunluğa ulaştı.

İftar programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, Ramazan ayı boyunca ilçedeki her mahallede iftar sofrası kurduklarını kaydederek, “Bu çerçevede Karaman ve Sevindik Mahallelerimizde neredeyse yarım kilometre uzunluğunda bir iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Elbette ki iftar soframızın en başı ile en sonuna sesimiz ulaşmıyor olabilir. Ancak bu güzelliğimiz, birlik ve beraberliğimiz inşallah bizim sesimizi sizin gönüllerinize ulaştıracaktır diye düşünüyorum. Öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. Bu ay içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne Rabbim bizleri sağlıkla, mutlulukla ulaştırsın. Sonra da inşallah hep beraber Ramazan Bayramı’nı idrak edelim. Bu akşam buradaki birlik ve beraberliğimiz hep daim olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.