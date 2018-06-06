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06 Haziran 2018 17:30

Merkezefendi’de iftar sofrası Çakmak Mahallesi’nde kuruldu

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin iftar sofrası bu kez Çakmak Mahallesi’nde kuruldu.

Merkezefendi’de iftar sofrası Çakmak Mahallesi’nde kuruldu

06 Haziran 2018 17:30


Merkezefendililer oruçlarını Çakmak Mahallesi’nde açtı. Verilen iftar yemeğine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, AK Parti Merkezefendi Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç ve vatandaşlar katıldı. Oruçların açılmasının ardından


Bir konuşma yapan Başkan Subaşıoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesinden en büyük fırsatlardan birisi olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada Çakmak Mahallesi’nde birlik ve beraberlik içerisinde siz değerli mahalle sakinlerimiz ile birlikte iftar yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Çakmak Mahallemizin üst yapı çalışmalarını devam ettirdiğimiz için iftar verememiştik. Çok şükür bu yıl Merkezefendi Belediyesi olarak Çakmak Mahallemizde bir ilki gerçekleştirerek iftar programında sizlerle bir araya geldik. Katılımınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan ayımız mübarek olsun. Yaklaşmakta olan Kadir Gecemiz mübarek olsun. İnşallah burada olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde rabbim bizi Ramazan Bayramı’na ulaştırsın diyorum” dedi.




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