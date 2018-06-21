Merkezefendi’de ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor

Ekipler kış ayında yaptığı ilaçlama çalışmalarını yaz aylarında da sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesi ile artan larva, sinek ve böcekler için ilçede geniş çaplı ilaçlama çalışması başlattı. İlçenin her mahallesinde ve sokağında ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, özellikle sineklerin üreme alanı olan gölet, süs havuzları ve su kanallarını ilaçlıyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca pazar yerlerinde, ahırlarda, kanalizasyonlarda, inşaatlarda ve park alanlarında da ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sağlıklı ve temiz bir Merkezefendi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Vatandaşımızın sağlığına ve huzuruna çok önem veren bir belediyeyiz. Bu kapsamda da Merkezefendi Belediyesi olarak ilaçlama çalışmalarımızı ilçemizin her bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Hem kış ayında hem de yaz ayında ilçemizde ilaçlama yapıyoruz. Sağlıklı ve temiz bir Merkezefendi için gece gündüz çalışıyoruz. Her şey vatandaşımızın memnuniyeti için” dedi.