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08 Mayıs 2018 14:46

Merkezefendi’de kitap okuma yarışması sonuçları açıklandı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından kitap okumayı teşvik etmek amacıyla yapılan kitap okuma yarışmasında sonuçlar açıklandı.

Merkezefendi’de kitap okuma yarışması sonuçları açıklandı

08 Mayıs 2018 14:46

40 okuldan 6 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, öğrenciler verilen süre içinde ‘Siyer-i Nebi (Hazret-i Peygamberin Hayatı)’ isimli kitabı okudu.


Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ‘Merkezefendi Okutur’ adıyla kitap okumayı teşvik etmek amacıyla kitap okuma yarışması düzenledi. 40 okuldan 6 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, öğrenciler kendilerine verilen süre içinde ‘Siyer-i Nebi (Hazret-i Peygamberin Hayatı)’ isimli kitabı okudu. Merkezefendili öğrenciler 25 Nisan’da sınava girdi. Kitap okuma yarışmasında sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçları Merkezefendi Belediyesi’nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Öğrenciler, sınav sonuçlarını http://www.merkezefendi.bel.tr/kitapokuma.asp linkinden öğrenebilecek.


Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler için Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda 9 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ödül töreni gerçekleştirilecek.




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