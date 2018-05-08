Merkezefendi’de kitap okuma yarışması sonuçları açıklandı

40 okuldan 6 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, öğrenciler verilen süre içinde ‘Siyer-i Nebi (Hazret-i Peygamberin Hayatı)’ isimli kitabı okudu.

Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ‘Merkezefendi Okutur’ adıyla kitap okumayı teşvik etmek amacıyla kitap okuma yarışması düzenledi. 40 okuldan 6 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, öğrenciler kendilerine verilen süre içinde ‘Siyer-i Nebi (Hazret-i Peygamberin Hayatı)’ isimli kitabı okudu. Merkezefendili öğrenciler 25 Nisan’da sınava girdi. Kitap okuma yarışmasında sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçları Merkezefendi Belediyesi’nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Öğrenciler, sınav sonuçlarını http://www.merkezefendi.bel.tr/kitapokuma.asp linkinden öğrenebilecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler için Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda 9 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ödül töreni gerçekleştirilecek.