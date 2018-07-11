Merkezefendi’de Kur’an öğrenen çocuklara dondurma ikramı

Merkezefendi Belediyesi, camiye giden çocukların devamlılığını sağlamak amacıyla, her gün 7 bin 200 öğrenciye ücretsiz dondurma ikram ediyor. Yaz Kuran Kursları kapsamında Merkezefendi sınırları içerisinde 278 ayrı noktada ücretsiz dondurma dağıtımı gerçekleştiriliyor. Emir Sultan Camii’nde çocuklarla bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Subaşıoğlu, daha sonra camideki yaklaşık 130 öğrenciye dondurma ikramında bulundu. Dondurma aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Başkan Subaşıoğlu’na teşekkür etti. İkramın ardından bir açıklama yapan Başkan Subaşıoğlu, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız projemizi bu yıl devam ettiriyoruz. İlk günde Emir Sultan Camiimizde çocuklarımızın dondurmalarını ikram ettik. Geçtiğimiz yıl 6 bin 500 öğrencimize ulaşmıştık bu yıl 7 bin 200 öğrencimizle başladık. İlerleyen yıllarda da projemizi ivme kazandırarak devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.