Merkezefendi'de öğrenim yardımı sonuçları açıklandı

Merkezefendi Belediyesi'nden öğrenim yardımı alacak 3 bin ortaokul ve lise öğrencisi açıklandı. Öğrenim yardımı sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler belediyenin resmi internet adresinden sonucu görüntüleyebilecek.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime olan yardımları sürüyor. Bu kapsamda ortaokul ve lise öğrencilerine öğrenim yardımı yapacağı, değerlendirmenin ise bilgisayar programı üzerinden yapıldığı ve uygulama ile gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığı öğrenildi. Aylık 100 TL olarak yapılacak yardımlar Mayıs ayına kadar devam edecek. Öğrenim yardımı sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler belediyenin resmi internet adresinden sonucu görüntüleyebilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onlar için hep daha fazlasını yapmak istiyorum. Bize müracaat eden her iki öğrenciden birine öğrenim yardımı çıkardık. Onlar için daha büyük hizmetler yapmaya ve bunu her yıl daha da artırmaya kararlıyız” dedi.