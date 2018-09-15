Merkezefendi'de okul açılışı heyecanı

Merkezefendi Belediyesi tarafından eğitime verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu eğitimde ezber bozmaya geliyor. Marka hedefi taşıyan okulda, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte zil çalıyor ve açılışı Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizlilileri açılışa davet etti.

Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak ‘2018 yılı vizyon projelerimizin açılış yılı olacak' demiştik. Bu çerçevede de Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuzu, 17 Eylül Pazartesi saat 18.00'de açıyoruz. Öncelikle tüm vatandaşlarımızı açılışımıza davet ediyorum” dedi.