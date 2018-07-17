Merkezefendi’de sağlık ve spor çalışmaları sürüyor

Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, ilçede sosyal ve yapısal projelerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlıklı bir yaşamın en önemli parçası olan spora da yatırımlar aralıksız devam ediyor. Belediye tarafından Merkezefendi’de parklara yerleştirilen ve ücretsiz olarak hizmet veren dış mekân jimnastik ve spor aletleri, Merkezefendililerin sağlıklı yaşamına katkı sağlıyor. Merkezefendililerin vakit geçirdiği park alanlarında bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan jimnastik ve spor aletlerinde yenileme çalışması başlatıldı. Merkezefendi Belediyesince 14 parkta bulunan eski jimnastik ve spor aletleri yenileriyle değiştirilerek Merkezefendililerin hizmetine sunuluyor.