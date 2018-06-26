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26 Haziran 2018 16:39

Merkezefendi’de üst yapısı tamamlanan mahalleler parklarla donatılacak

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından üst yapısı tamamlanan Karaman, Akkonak, İlbade ve Muratdede Mahalleleri’nde bulunan parklarda yenileme çalışmaları başladı.

Merkezefendi’de üst yapısı tamamlanan mahalleler parklarla donatılacak

26 Haziran 2018 16:39


Merkezefendi Belediyesince Karaman, Akkonak, İlbade ve Muratdede Mahalleleri’nde üst yapı çalışmaları tamamlandı. 4 mahallede yapılan üst yapı çalışmalarıyla mahallelerin çehresi değişti. Bu çerçevede özellikle üst yapı çalışmalarının tamamlandığı bu mahallelerde Merkezefendililerin daha güzel park alanlarında vakit geçirebilmeleri, çocukların oyun alanlarında oyun oynayabilmeleri için de Merkezefendi Belediyesi tarafından parklarda yenileme çalışmaları başladı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, park yenileme çalışmalarıyla birlikte ilçenin daha da güzel olacağını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “İlçemizin daha da güzel olması için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karaman, Akkonak, İlbade ve Muratdede Mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımızı sonlandırdık. Çehresi değişen bu mahallelerimizde artık parklarımızı da yenileme vakti geldi. Ekiplerimiz bu mahallelerimizdeki parklarımızda çalışmalarına başladı. Parklarımızı da yenileyeceğiz ve Merkezefendi ilçemiz daha da güzel olacak” dedi.




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