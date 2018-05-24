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24 Mayıs 2018 14:06

Merkezefendi’de vezneler hafta sonu da açık

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ‘Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Yapılandırma Borcu’ ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs 2018 olduğunu duyurdu.

Merkezefendi’de vezneler hafta sonu da açık

24 Mayıs 2018 14:06

Merkezefendili vatandaşlara kolaylık sağlanması için Merkezefendi’nin vezneleri bu hafta sonu saat 09.30 ile 16.30 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.


Merkezefendi Belediyesi tarafından, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Yapılandırma Borcu’ ödemeleri ilk taksiti için son tarihin 31 Mayıs 2018 olduğu açıklandı. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara ödemelerde son günün yaklaştığını hatırlattı. Merkezefendili vatandaşların ödemelerini rahat bir şekilde yapabilmesi ve kolaylık sağlanması adına veznelerin bu hafta sonu yani 26-27 Mayıs’ta saat 09.30 ile 16.30 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.




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