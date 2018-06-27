Merkezefendi’de Yaz Spor Şenlikleri başlıyor

Eğitim-öğretimin yaz tatiline girmesiyle birlikte Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki camilerde Kur’an Kursları başladı. İlçedeki camilerde kurslara katılan çocuklar için spor oyunları da hazırlandı. ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’ adıyla gerçekleştirilecek spor oyunlarında camiler, spor faaliyetleri için kendi takımlarını çıkaracak. Çocuklar, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm koşusu ve bayrak yarışı, satranç ve dart branşlarından herhangi birine katılabilecek. Turnuvalara katılmak isteyen takımlar 6 Temmuz tarihine kadar durumunu Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ ne bildirecek. 9 Temmuz’da başlayacak şenlikler, Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde yapılırken çocukların ulaşımı ise ücretsiz servisler ile sağlanacak. Turnuva sonunda derece yapan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek.

“Türkiye genelinde adından söz ettirecek bir proje olacak”

Şenlikler hakkında bilgi veren Başkan Subaşıoğlu, “Bu yıl geçtiğimiz seneye göre işin bir ayağı daha oluştu. Bu sene iki ayak üzerinden götürüyoruz. Bir tanesi ‘Merkezefendi’deki çocuklar camiyle buluşuyor, her gün dondurmayla serinliyor’. Bu projeyi geçen yıl test ettik. Bu yıl daha kapsamlı hale getirdik. Bu yıl bir de spor şenliklerimiz var. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’ni cami çocuklarıyla ilgili yaz spor oyunları için bir merkez haline getirme konusunda bir karar aldık. Tabi bu yaz spor oyunları için biz sizlerden rica ediyoruz. Her camimiz mutlaka takım çıkarmalı. Yaz spor oyunları da inşallah Türkiye genelinde adından söz ettirecek bir proje olacak” dedi.