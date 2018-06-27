Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 16:11

Merkezefendi’de Yaz Spor Şenlikleri başlıyor

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 9 Temmuz’da başlayacak olan ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’nin, Türkiye’de adından söz ettirecek bir proje olduğunu söyledi.

Merkezefendi’de Yaz Spor Şenlikleri başlıyor

27 Haziran 2018 16:11


Eğitim-öğretimin yaz tatiline girmesiyle birlikte Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki camilerde Kur’an Kursları başladı. İlçedeki camilerde kurslara katılan çocuklar için spor oyunları da hazırlandı. ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’ adıyla gerçekleştirilecek spor oyunlarında camiler, spor faaliyetleri için kendi takımlarını çıkaracak. Çocuklar, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm koşusu ve bayrak yarışı, satranç ve dart branşlarından herhangi birine katılabilecek. Turnuvalara katılmak isteyen takımlar 6 Temmuz tarihine kadar durumunu Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ ne bildirecek. 9 Temmuz’da başlayacak şenlikler, Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde yapılırken çocukların ulaşımı ise ücretsiz servisler ile sağlanacak. Turnuva sonunda derece yapan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek.


“Türkiye genelinde adından söz ettirecek bir proje olacak”


Şenlikler hakkında bilgi veren Başkan Subaşıoğlu, “Bu yıl geçtiğimiz seneye göre işin bir ayağı daha oluştu. Bu sene iki ayak üzerinden götürüyoruz. Bir tanesi ‘Merkezefendi’deki çocuklar camiyle buluşuyor, her gün dondurmayla serinliyor’. Bu projeyi geçen yıl test ettik. Bu yıl daha kapsamlı hale getirdik. Bu yıl bir de spor şenliklerimiz var. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’ni cami çocuklarıyla ilgili yaz spor oyunları için bir merkez haline getirme konusunda bir karar aldık. Tabi bu yaz spor oyunları için biz sizlerden rica ediyoruz. Her camimiz mutlaka takım çıkarmalı. Yaz spor oyunları da inşallah Türkiye genelinde adından söz ettirecek bir proje olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç